Manchester United Liverpool: dove vedere in diretta tv e in streaming il big match della Premier League

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL STREAMING TV – Oggi, domenica 20 ottobre 2019, alle ore 17,30 va in scena il big match della Premier League, Manchester United-Liverpool.

Dove vedere Manchester United Liverpool in streaming e tv? Di seguito tutte le risposte:

Manchester United Liverpool in tv, dove vedere la partita di Premier League in diretta

Anche quest’anno è Sky Sport, in Italia, ad avere in esclusiva i diritti di trasmissione del campionato inglese.

Per vedere Manchester United-Liverpool, quindi, bisogna essere abbonati al pacchetto Sport della celebre pay-tv. Le partite infatti verranno trasmesse sul canale Sky Sport Football HD, al tasto 203 del vostro telecomando, proprio come nella passata stagione.

Prima della partita Manchester United-Liverpool ci sarà il collegamento con Studio Premier Live, il programma che anticipa il match. Poi la partita e un ampio post partita con i commenti degli esperti.

Manchester United Liverpool streaming live, dove vedere le partite su pc, smartphone e tablet

Se non siete in casa o il vostro televisore è occupato durante la partita tra Manchester United e Liverpool, ma voi non volete perdervela per nessun motivo al mondo, non disperate. Per fortuna in vostro soccorso arriva lo streaming. Le partite della Premier League 2019/2020, infatti, sono disponibili anche alla visione su pc, smartphone e tablet.

Tutti gli abbonati a Sky possono infatti vedere Manchester United Liverpool anche su SkyGo, la piattaforma di Sky che permette di vedere i contenuti della pay-tv in streaming senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del classico abbonamento.

SkyGo è disponibile sul sito ufficiale, ma anche come app (sia per iOS che per Android). Una volta registrati con nome utente e password (gli stessi che utilizzate per accedere al Fai da te di Sky), potete scegliere il canale che volete dal menu a tendina. C’è anche, ovviamente, Sky Sport Football, il canale su cui verranno trasmesse tutte le partite della Premier League 2019/2020.

Esistono inoltre vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.