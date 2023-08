Luciano Spalletti nuovo ct dell’Italia: è lui in pole per il post Mancini

Luciano Spalletti molto probabilmente sarà il prossimo ct della Nazionale. La Figc ha scelto l’allenatore toscano, fresco campione d’Italia con il Napoli, come erede di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Al momento a separare Spalletti dalla panchina della Nazionale è “solo” una penale da quasi 3 milioni. Tanto dovrebbe la Figc al Napoli se volesse chiudere per il toscano.

E l’intenzione è forte. In giornata sono infatti previsti dei contatti tra il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il presidente del club campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis, per approfondire il tema della clausola: tutto però lascia pensare che Adl possa concedere, con un lavoro ‘diplomatico’, il fatidico ok.

Dopo appena settanta giorni, dunque, l’anno sabbatico preteso da Spalletti è già stato adagiato nel parco della memoria: dal Tricolore al Napoli ad una nuova sfida.