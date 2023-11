Le Iene irrompono in diretta alla Bobo Tv, l’imbarazzo di Vieri: “Senza avvocato non firmo” | VIDEO

Le Iene irrompono in diretta alla Bobo Tv, l’imbarazzo di Vieri | VIDEO

Le Iene irrompono durante la diretta della Bobo Tv in onda su Twitch: il siparietto è andato in scena nella puntata trasmessa nella serata di lunedì 6 novembre, che ha visto un cambio di format dopo l’allontanamento, non è chiaro ancora se volontario o meno, di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Durante la diretta, che ha visto protagonisti gli youtuber Gabboman e Fabio, il match analyst Emiscouting, l’influencer Luca Mastrangelo, il creator e opinionista Mirko Cisco e l’imitatore Edoardo Mecca, oltre allo stesso Christian Vieri ovviamente, un inviato della trasmissione di Mediaset ha fatto irruzione negli studi per proporre all’ex calciatore dell’Inter di firmare un modulo per il “divorzio veloce”.

Le iene che entrano all’improvviso durante la bobotv ahahahah pic.twitter.com/PWgxghHxLi — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) November 6, 2023

Il riferimento era ovviamente alla separazione dagli ex colleghi. Nel modulo vi erano elencate diverse possibilità: A) Ventola è sempre ubriaco, B) È più forte Ronaldo di Messi, C) Come dice Corona per questioni economiche e di potere e infine D) un riferimento ad Adani.

Christian Vieri, in evidente imbarazzo, ha replicato: “Qual è? Nessuna dei 4”. Di fronte poi all’insistenza del suo interlocutore, l’ex giocatore ha chiamato in causa simpaticamente i suoi legali: “Non firmo niente se non c’ho il mio avvocato”.

Tornando serio, poi, Vieri ha aggiunto: “Ragazzi io non parlo di queste cose. Allora ti spiego, le cose che succedono dentro lo spogliatoio, rimangono nello spogliatoio. Quindi… puoi fare tutte le domande che vuoi. Io dico che quello che succede lì rimane”.

Prima dell’irruzione de Le Iene, Vieri aveva spiegato i motivi che lo hanno spinto a cambiare il format della Bobo Tv, dichiarando: “Avevo voglia di cambiare e sentire altre persone”.

E sulla presenza di youtuber e creator aveva aggiunto: “Mi scrivono: perché gli youtuber? Ogni lunedì cambierò. Nelle prossime settimane vedremo chi chiamare”.