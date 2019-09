Lazio Parma, le probabili formazioni | Serie A

Quali sono le probabili formazioni di Lazio e Parma per la sfida valida per la quarta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma domenica 22 settembre 2019 alle ore 20,45 non ci sono tanti dubbi riguardo alle formazioni che dovrebbero schierare i due allenatori. Ma facciamo un passo alla volta. Inzaghi dovrebbe schierare la sua Lazio con il solito 3-5-2 con in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Davanti la coppia Caicedo-Immobile. L’obiettivo per i biancocelesti sarà soltanto uno: vincere e riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro SPAL (Serie A) e Cluji (Europa League).

Dall’altra parte il Parma di D’Aversa che scenderà in campo con un 4-3-3. In difesa Darmina, Icaponi, Bruno Alves e Gagliolo. A guidare l’attacco saranno invece l’ex Roma in odore di derby, Gervinho, Inglese e Kulusevski.

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Lazio e Parma, partita di Serie A in programma domenica 22 settembre 2019 nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

All. Inzaghi

Indisponibili:

Squalificati:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

All. D’Aversa

Indisponibili: Kucka, Grassi, Scozzarella

Squalificati:

