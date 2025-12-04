Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
Sport
Sport

Lazio Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lazio Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

LAZIO MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21 Lazio e Milan scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lazio Milan è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lazio Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
