Lazio Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
LAZIO MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21 Lazio e Milan scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:
Dove vederla in tv e live streaming
La finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lazio Milan è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere Lazio Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri