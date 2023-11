Novità per la Bobo TV: dopo l’addio di Adani, Cassano e Ventola, Vieri sbarca sulla radio ufficiale della Serie A

Svolta importante per la Bobo TV. Christian Vieri e il suo format, modificatosi dopo l’uscita di Adani, Cassano e Ventola, sbarcano sulla radio ufficiale della Serie A diventando visibile dunque oltre che su Twitch anche sul canale, sito e l’APP del massimo campionato italiano. Tutto a partire dalla seconda puntata che vedrà come ospiti diversi calciatori. Una novità degna di nota per l’ex bomber che aveva annunciato grandi cambiamenti poco dopo l’addio dei tre amici. In molti, appena uscita la notizia, hanno ipotizzato se questa novità possa essere alla base della separazione tra i quattro. Cassano infatti aveva parlato di un possibile inserimento non gradito di un “quinto personaggio”. Potrebbe essere stata magari proprio la prospettiva di sbarcare in Serie A a non essere condivisa? Mistero.

La Bobo TV con la nuova trasmissione di Vieri, Christian Vieri Talk Show sbarca dunque sui canali ufficiali della Lega Serie A: dunque il format andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul digitale terrestre al LCN 899, sul sito e sulla APP della Lega Serie A, nonché sul sito e sulla APP di RDS e sui canali Twitch e TikTok della Bobo TV.

Dopo la prima puntata della nuova trasmissione in cui sono stati ospiti youtuber e creator, la seconda potrà contare su importanti ex calciatori. Saranno Adriano, Iuliano, Nick Amoruso, Diamanti e Francesco Totti a raccogliere l’eredità di Adani, Cassano e Vieri nell’appuntamento che farà il suo esordio anche sulla radio ufficiale della Serie A.

Grande entusiasmo da parte di Luigi De Siervo, amministratore della Lega Serie A: “Con grande piacere accogliamo il nostro Ambassador Vieri e la BOBO TV all’interno di Radio TV Serie A con RDS. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l’offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età”.

Anche Bobo Vieri non ha nascosto la sua soddisfazione: “Sono molto contento di iniziare questa partnership con Radio TV Serie A con RDS, proseguendo una collaborazione iniziata ormai tre anni fa come Ambassador della Lega Serie A. Questa unione dà la possibilità alla BOBO TV con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall’IP e dal digitale terreste”.