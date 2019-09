Juventus Verona, le probabili formazioni | Serie A

Quali sono le probabili formazioni di Juventus ed Hellas Verona per la partita valida per la quarta giornata della Serie A Tim 2019 2020? Per la gara, in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 18, Sarri e Juric potrebbero adottare qualche cambiamento. In particolare il primo. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

La Juventus di Sarri scenderà in campo con il 4-3-3 ma con qualche novità di formazione. In primis Buffon in porta, turno di riposo per Szczesny. Davanti spazio a Dybala che affiancherà il titolarissimo Ronaldo e Bernardeschi.

L’Hellas Verona risponderà con un 3-4-2-1. In difesa il trio Rrahmani, Kumbulla e Gunter che sarà chiamato a fermare Ronaldo e co. Non un compito semplice. Tutino il centravanti.

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT DI TPI

Ma vediamo insieme le probabili formazioni di Juventus e Verona, partita di Serie A in programma sabato 21 settembre 2019, nel dettaglio:

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

All. Sarri

Indisponibili: Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa

Squalificati:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.

Potrebbero interessarti Gp Singapore 2019: orari e programma del Gran Premio di Marina Bay | Formula 1 Milan Inter, le probabili formazioni del derby | Serie A Cagliari Genoa streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A

All. Juric

Indisponibili: Bocchetti, Badu, Crescenzi, Bessa

Squalificati: Stepinski

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING