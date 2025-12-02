Juventus Udinese streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

JUVENTUS UDINESE STREAMING TV – Questa sera, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21 Juventus e Udinese scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Juventus Udinese in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Udinese è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 2 dicembre 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Udinese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.