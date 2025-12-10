Icona app
Sport
Sport

Juventus Pafos streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Juventus Pafos streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

JUVENTUS PAFOS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21 Juventus e Pafos scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino , partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Juventus Pafos in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Juventus Pafos: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Juventus e Pafos sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Pafos è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Juventus Pafos sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Juventus-Pafos
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Data: mercoledì 10 dicembre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, NOW
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Juventus Pafos in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (3-4-1-2): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
