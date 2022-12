Il nuovo Consiglio di amministrazione della Juventus è composto da “soli” cinque nomi, scelti da Exor per guidare il club bianconero: verranno eletti dall’Assemblea degli azionisti di che si terrà il prossimo 18 gennaio. Una scelta imposta dall’alto, dalla holding di John Elkann, che è titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale societario.

Nella lista figurano due amministratrici indipendenti, Fioranna Vittoria Negri, commercialista, e Laura Cappiello, esperta di diritto e di organismi di vigilanza; Maurizio Scanavino, nominato recentemente direttore generale di Juventus, dal 18 gennaio pronto ad assumere l’incarico di amministratore delegato; Gianluca Ferrero, commercialista scelto da John Elkann come presidente della società; Diego Pistone con ampia esperienza nell’area finanza e controllo di molte società.

Il nuovo cda resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio 2025. Non ci sono figure sportive: questo vuol dire che per adesso ad occuparsi interamente dell’area “campo” sarà l’allenatore Massimiliano Allegri, confermato da Elkann alla guida tecnica della squadra.

Nessuna novità ai vertici societari: non figura nessun grande ex, come è stato Pavel Nedved fino alle sue dimissioni da vicepresidente: si era molto parlato del nome di Alessandro Del Piero le cui quotazioni erano salite negli ultimi giorni, ma neanche lui ha trovato – almeno per adesso – un posto in società.

Come anticipato dallo stesso John Elkann, il nuovo Consiglio di amministrazione sarà formato da “figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico”.

Dovrà prendere in mano una Juventus al centro di inchieste penali e sportive per la vicenda plusvalenze e la manovra stipendi durante la pandemia, e dovrà risollevare le sorti in classifica di una squadra attualmente al terzo posto in Serie A con la stagione pronta a ripartire il prossimo 4 gennaio dopo la sosta invernale.