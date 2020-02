Juventus Inter in chiaro su Tv8? Sky apre alla possibilità

JUVENTUS INTER TV – Il big match della Serie A tra Juventus ed Inter (in programma per domenica 1 marzo 2020 alle ore 20,45) si giocherà a porte chiuse, senza tifosi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo Sky Sport sta pensando di trasmettere la sfida in chiaro, gratis. “Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una “finestra in chiaro” trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, da una riunione di lavoro di Sky filtra la disponibilità dell’emittente sull’eventualità di affrontare l’emergenza data dal Coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati. Ad ‘aprire’ all’ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport.

“In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione”, hanno aggiunto altri dirigenti presenti.

Dove vedere Juventus Inter in tv e streaming

La partita di Serie A tra Juventus ed Inter – ad oggi (25 febbraio 2020) sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra).

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

