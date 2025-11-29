Juventus Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, sabato 29 novembre 2025, alle ore 18 Juventus e Cagliari scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 13esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Cagliari è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 29 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Cagliari in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-5–2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito Borrelli. All. Pisacane