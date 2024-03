Morto Joe Barone: le cause della morte del dirigente della Fiorentina

Quali sono le cause della morte di Joe Barone, il dirigente della Fiorentina deceduto oggi, 19 marzo, all’età di 58 anni? Il general manager della Fiorentina domenica scorsa è stato colpito da un attacco cardiaco mentre si trovava a Bergamo, in albergo, nelle ore precedenti alla partita della sua squadra contro l’Atalanta (poi rinviata). Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e oggi, martedì 19 marzo 2024, è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano.

Barone era stato operato per l’occlusione delle coronarie ma, nonostante l’intervento fosse riuscito, le sue condizioni cliniche erano state giudicate critiche dai sanitari. Nelle ultime ore era filtrato pessimismo riguardo ad un possibile miglioramento della sua situazione.

Cinquantotto anni, il dirigente italo-statunitense era il braccio destro nonché amico di Rocco Commisso, proprietario e presidente del club toscano: nato il 20 marzo 1966 in Sicilia, Giuseppe Barone (questo il suo nome all’anagrafe) si era trasferito da bambino, nel 1974, a New York con la famiglia, diplomandosi e iniziando a lavorare nel settore bancario. Poi diverse avventure al fianco di Commisso fino a quella con la Viola di cui era il dirigente più importante alle spalle del presidente.

A dare il triste annuncio della morte di Joe Barone è stata la Fiorentina con una nota: “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.