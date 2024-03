A che ora si gioca Italia Venezuela e perché negli Stati Uniti? Orario e motivo

A che ora si gioca Italia Venezuela e perché negli Stati Uniti? Molti tifosi in queste ore e giorni se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito. La partita inizierà alle ore 22 italiane. Sul perché invece si sia scelto di giocare negli USA non c’è una risposta ufficiale. Il viaggio negli Stati Uniti, ha scritto la Gazzetta dello Sport qualche mese fa, è dovuto a questioni economiche, vista la possibilità di ottenere un compenso notevole per due partite in Florida e in New Jersey.

C’è poi chi sostiene che la federazione abbia scelto di organizzare due amichevoli negli Stati Uniti (dopo quella con il Venezuela si giocherà contro l’Ecuador) per avere un primo impatto del pubblico nord-americano in vista dei Mondiali 2026, previsti proprio in USA, Canada e Messico. L’Italia non è ancora qualificata, ma proverà ovviamente ad ottenere il pass per il prossimo torneo dopo due edizioni saltate.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora e perché Italia Venezuela si gioca negli Stati Uniti, ma dove vedere il match? La partita tra Italia e Venezuela sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 di oggi, giovedì 21 marzo 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Non solo tv. La partita sarà visibile anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.