Italia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Basket

Stasera, venerdì 11 novembre 2022, alle ore 21 a Pesaro si gioca Italia-Spagna, partita della nazionale maschile di basket valida per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023, il Mondiale che si disputerà l’estate prossima tra Filippine, Giappone e Indonesia, saranno visibili anche su RAI grazie all’accordo raggiunto tra Eleven, detentrice dei diritti acquisiti dalla Federazione internazionale, e la stessa RAI. Dove vedere Italia Spagna di basket in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita degli Azzurri sarà visibile a partire dalle ore 21 di oggi, 11 novembre 2022, in chiaro, gratis, su Rai 2. Ma anche sui canali a pagamento Eleven e Sky Sport.

Italia Spagna basket streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e su SkyGo. Entrambe le piattaforme permettono di vedere e rivedere i vari programmi tramite la connessione internet.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere Italia Spagna in diretta tv e live streaming, ma qual è il calendario delle partite degli azzurri? Eccolo:

Italia-Spagna (Pesaro, 11 novembre 2022, ore 21.00. World Cup 2023 European Qualifiers)

Georgia-Italia (Tbilisi, 14 novembre 2022, ore 19.00 locali. World Cup 2023 European Qualifiers)

Italia-Ucraina (Sede da definire, 23 febbraio 2023. World Cup 2023 European Qualifiers)

Spagna-Italia (Sede da definire, 26 febbraio 2023. World Cup 2023 European Qualifiers)

Giovanni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro: “Sono soddisfatto per l’accordo raggiunto, grazie al quale potremo usufruire anche della platea del pubblico generalista per poter dare ulteriore impulso a tutto il movimento cestistico italiano. Un ringraziamento va al managing director Eleven Sports Italia Giovanni Zurleni per la grande disponibilità dimostrata, ai vertici RAI per aver investito sulla Nazionale di basket e al lavoro di alto livello che sta facendo Sky. Non posso dimenticare il decisivo interessamento, per la buona riuscita dell’accordo, del presidente CONI Giovanni Malagò e della FIBA per aver compreso e condiviso le forti motivazioni alla base di questa operazione”.