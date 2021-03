Italia Slovenia Under 21 streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei

ITALIA SLOVENIA UNDER 21 STREAMING TV – Stasera, martedì 30 marzo 2021, alle ore 21 Italia e Slovenia Under 21 si sfidano all’Arena Z’dezele di Celje, in Slovenia per l’ultima partita del girone B degli Europei 2021. Una sfida decisiva dunque per gli azzurrini di Nicolato con il palio la qualificazione ai quarti. L’Italia Under 21 ha ottenuto finora due pareggi, l’ultimo contro la Spagna. Dove vedere Italia Slovenia Under 21 in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita degli Europei Under 21 2021 tra Italia e Slovenia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 2 (canale 2 o 502 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, martedì 30 marzo 2021.

Italia Slovenia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Slovenia Under 21 sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Slovenia Under 21

Italia-Slovenia Under 21 Data: martedì 30 marzo 2021

martedì 30 marzo 2021 Orario: 21

21 Canale TV: Rai 2

Rai 2 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Nicolato

Il ct dell’Italia Under 21 Nicolato è intervenuto in conferenza stampa: “Noi dobbiamo pensare alla nostra partita senza minimamente preoccuparci del risultato dell’altro campo”, ha avvertito il ct. “Affronteremo una squadra che sa bene di avere una grande possibilità davanti, e che gioca con temperamento. Sarà una gara difficile contro una formazione che subisce poche reti. Noi abbiamo solamente 15 calciatori di movimento – ha continuato – e dovremo essere bravi a trovare delle soluzioni utili durante la partita”.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere l’ultima partita del girone B degli Europei Under 21 Italia Slovenia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.

Potrebbero interessarti Beppe Furino e il senso di colpa per la morte della moglie: “Ho attaccato io il Covid. Un dolore indimenticabile” Bulgaria Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli azzurri per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 Spagna Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dell’Under 21 agli Europei