Gli spogliatoi della vergogna. Dopo la clamorosa eliminazione dell’Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord, e la conseguente mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, sui social sono diventate virali alcune immagini che ritraggono quanto accaduto negli spogliatoi del Renzo Barbera di Palermo alla fine del match. Si è trattata di una delle pagine più buie del nostro calcio, ma questo non giustifica quanto avvenuto poi negli spogliatoi dello stadio, che sono stanti vandalizzati e lasciati in condizioni pietose.

Docce sporche, gabinetti pieni di carta, oggetti di qualunque tipo sui pavimenti. Un atteggiamento, da parte dello staff e della squadra azzurra, immortalato da alcuni video e foto che hanno fatto subito il giro dei social, scatenando grande clamore e indignazione. In particolare nella stanza che ha ospitato la Nazionale Italiana prima, durante e dopo la gara, si nota un autentico disastro: decine e decine di bottiglie di plastica lasciate ovunque, cestini della spazzatura stracolmi a tal punto che il contenuto trasborda e si sparge in giro per il pavimento. Fazzoletti, tovaglioli, bicchieri, scatole, resti di cibo e di bevande. Una vergogna nella vergogna. Una mancanza di rispetto ingiustificabile che ha inasprito le critiche nei confronti del gruppo azzurro. Insomma, per la nostra Nazionale una brutta figura sia in campo che fuori.