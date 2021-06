ITALIA GALLES 1-0 | EURO 2020 | FORMAZIONI | GOL | RISULTATO FINALE

L’Italia vince la partita di domenica 20 giugno contro il Galles: finisce 1 a 0. Gli azzurri di Mancini conquistano così il primo posto nel gruppo A. Sabato 26 giugno a Londra sfida contro Ucraina o Austria.

Formazione

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini. Galles (4-2-3-1): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; N. Williams; Morrell, Allen, Roberts; Bale, Ramsey, James. All. Page. Da sapere L’Italia è reduce da 29 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018 quando perse 1-0 in Portogallo. In casa gli azzurri non perdono da oltre 4 anni e mezzo, ovvero dall’1-3 con la Francia a Bari (con Lippi in panchina) dell’1/9/2016. L’Italia non subisce gol da 965′. L’ultimo a segnargli è stato van de Beek nella gara con l’Olanda dello scorso 14 ottobre, finita 1-1. L’Italia non prende gol in casa dal Galles da 322′. L’ultima rete l’ha segnata Ian Rush nell’amichevole finita 0-1 a Brescia il 4/6/1988.

SECONDO TEMPO

93′ – Fine partita – L’Italia batte 1-0 il Galles e vola agli ottavi da prima nel girone!!!

92′ – Galles che aspetta solo il fischio finale

91′ – Occasione Italia! Cristante prova il destro da fuori: diagonale rasoterra respinto in tuffo da Ward!

90′ – Si giocherà per altri 3′

90′ – Sirigu è chiamato a difendere l’inviolabilità della porta azzurra che è salita ora a 1055′

89′ – Cambio nell’Italia: esce Donnarumma ed entra Sirigu

89′ – Belotti raccoglie una corta respinta al limite e prova il destro in girata: Ward è attento e blocca in due tempi

88′ – Il Galles difende in questi ultimi minuti, d’altronde anche la sconfitta gli garantisce il 2° posto

87′ – Cambio nell’Italia: esce, applauditissimo, Pessina ed entra Castrovilli

86′ – Triplo cambio nel Galles: escono Bale, N. Williams e Allen ed entrano Brooks, Davies e Levitt

84′ – Sugli sviluppi del nuovo angolo, Verratti prova a rimettere in mezzo da sinistra sul secondo palo per Acerbi, anticipato di testa da Rodon

84′ – Sugli sviluppi dell’angolo da destra la palla arriva al limite a Chiesa che entra in area e prova il sinistro: palla messa ancora in angolo da Roberts

83′ – Lancio in area sulla destra per Chiesa il cui cross è messo in angolo da Williams

82′ – Fanno festa sulle tribune i tifosi azzurri cantando l’inno di Mameli

80′ – Ammonito Gunter per un fallo a centrocampo ai danni di Belotti

79′ – Ammonito Pessina per un fallo a centrocampo ai danni di Wilson

78′ – Cross dalla destra di Toloi che termina direttamente oltre la traversa

77′ – Lancio sulla destra per Moore, anticipato da Emerson

76′ – Occasione Galles! Su punizione dalla trequarti, Rodon fa da torre in mezzo per Bale che, tutto solo, calcia al volo col sinistro in mezza grata e manda alto di 2 mt!

75′ – Doppio cambio nell’Italia: escono Jorginho e Bernardeschi ed entrano Cristante e Raspadori

74′ – Cambio nel Galles: esce James ed entra Wilson

73′ – Sull’angolo dalla sinistra di Veratti, Toloi prolunga di testa in mezzo dove, però, non ci sono compagni: si salva il Galles

72′ – Lancio sulla sinistra per Emerson, chiuso in angolo da Rodon

71′ – Buona chiusura di Verratti e Bernardeschi su Roberts lanciato sulla destra

70′ – Bernardeschi prova ad andar via sulla destra ma si allunga troppo il pallone che termina direttamente sul fondo

69′ – La Svizzera segna il 3-1 alla Turchia: differenza reti ora di 2 gol con il Galles (+1 contro -1)

68′ – Sull’angolo Ward esce ma non blocca la palla, per sua fortuna arriva dalle parti di Ramsey che allontana il pericolo

68′ – Jorginho entra in area sulla destra e centra per Emerson il cui sinistro in girata è alzato in angolo da Ramsey

67′ – Bernardeschi si accentra da destra e prova il sinistro da fuori: palla svirgolata, allontanata di testa da Rodon

66′ – Sull’angolo dalla destra di prova il colpo di testa in tuffo in anticipo Toloi: palla che termina 4-5 mt a lato alla sinistra di Ward

65′ – Occasione Italia! Lancio in area sulla destra per Chiesa che dal fondo rimette in mezzo per Belotti che calcia di destro sul primo palo: Ward col corpo devia in angolo!

64′ – Arriva una buona notizia per il Galles in chiave 2° posto: la Turchia ha accorciato le distanze con la Svizzera (2-1) e ora la differenza reti con la Svizzera è di 3 gol (+1 contro -2)

63′ – Su cross basso dalla destra di Chiesa, Gunter anticipa Belotti e libera l’area

62′ – James calcia in mezzo: Pessina anticipa tutti e allontana di testa

61′ – Punizione per il Galles dalla destra, vicino al limite dell’area

61′ – Page mette in campo una punta vera, arretrando Bale

60′ – Cambio nel Galles: esce Morrell ed entra Moore

59′ – Lancio in area sulla sinistra per Belotti, pescato in fuorigioco

58′ – Chiesa rientra da destra, entra in area e prova il sinistro: conclusione debole e centrale che non crea problemi a Ward

58′ – Il Galles cambia forzatamente modulo e passa al 4-4-1

57′ – Ampadu è intervenuto a gamba tesa sulla caviglia sinistra di Bernardeschi. Il Var ha confermato la decisione presa dall’arbitro

56′ – Espulso Ampadu per un duro fallo a centrocampo ai danni di Bernardeschi

55′ – Lancio in area sulla destra per Belotti che prova il destro di controbalzo in girata: palla alle stelle

54′ – Lancio in area sulla destra per Ramsey che si presenta davanti a Donnarumma ma sbaglia l’assist in mezzo e consente a Jorginho di rimediare

53′ – Palo dell’Italia!! Calcia a giro Bernardeschi: palla che colpisce il legno esterno alla destra di Ward!

52′ – Punizione per l’Italia da 30 mt, posizione centrale

51′ – Ammonito Allen per una spinta ai danni di Belotti lanciato in contropiede

50′ – Il Galles prova ad alzare il baricentro in questo avvio di ripresa

48′ – L’arbitro grazia Bastoni che ha rischiato il giallo per un intervento da dietro a centrocampo ai danni di Bale

La ripresa ha inizio – Capitano nell’Italia diventa Verratti

Cambio nell’Italia: esce Bonucci ed entra Acerbi

PRIMO TEMPO

45′ – Fine primo tempo – Si va al riposo sull’1-0 senza recupero

43′ – Sull’angolo dalla destra c’è un doppio rimpallo che favorisce l’uscita alta di Ward

42′ – Occasione Italia! Cross dal vertice sinistro dell’area di Verratti per l’accorrente Pessina che tocca con la punta col destro in spaccata: palla che, deviata anche da Ampadu, termina 2 mt a lato alla sinistra di Ward!

41′ – Cross dalla destra di Chiesa sul secondo palo per Emerson che rimette al volo in mezzo: Rodon è attento e allontana il pericolo

40 – Il gol – Verratti calcia la punizione in mezzo a mezza altezza sul primo palo per Pessina che anticipa tutti e con un magistrale tocco volante di destro insacca il pallone nell’angolo alla destra di Ward

39′ – GOL DELL’ITALIA: PESSINA. 1-0

38′ – Punizione per l’Italia nei pressi del vertice destro dell’area

37′ – Bernardeschi prova il sinistro da fuori: palla ribattuta da Rodon

36′ – Lancio in area per Belotti che non arriva in spaccata sul pallone che termina la sua corsa direttamente tra le braccia di Ward

34′ – Su punizione dalla trequarti destra di Bale, Rodon svetta più in alto di tutti e rimette in mezzo: palla direttamente tra le braccia di Donnarumma

33′ – Chiesa prova ad andar via sulla destra a Williams ma si allunga troppo il pallone, trascinandoselo sul fondo

32′ – Intanto Turchia a un passo dall’eliminazione: Svizzera avanti 2-0 e sempre più vicina agli ottavi

31′ – Emerson va via sulla sinistra a Roberts, entra in area ma perde il passo e inciampa: sfuma una ghiotta occasione per gli azzurri.30′ – Dall’angolo non nascono pericoli per la porta gallese

29′ – Occasione Italia! Su cross dalla sinistra di Emerson, Chiesa da posizione defilata controlla e calcia: Ampadu sulla linea devia col corpo in angolo!

28′ – Occasione Italia! Verratti si libera al limite e prova il destro a giro: palla che temina 3 mt oltre l’incrocio alla sinistra di Ward!

27′ – Occasione Galles! Sull’angolo da sinistra svetta in anticipo Gunter: colpo di testa che termina di un soffio oltre l’incrocio alla destra di Donnarumma!

26′ – Lancio in area per Ramsey, anticipato in angolo da Bonucci

24′ – Bernardeschi lancia in area sulla destra Belotti che effettua un tiro-cross in mezzo sul quale Chiesa arriva in ritardo in spaccata: palla sul fondo dalla parte opposta

24′ – Buona chiusura di Jorginho in ripiegamento su Allen lanciato sulla sinistra

23′ – Lancio in area sulla sinistra per Allen che gira in mezzo per Ramsey, anticipato da Bonucci

22′ – Si gioca a bassi ritmi, d’altronde fa un gran caldo all’Olimpico

19′ – Galles che si difende con grande attenzione per ora: ha rischiato pochissimo

16′ – Su corta respinta di Williams, prova il destro al volo da fuori Toloi: palla colpita male che sbatte addosso a Belotti e schizza centralmente tra le braccia di Ward

15′ – Emerson prova il sinistro da 28 mt: conclusione centrale, bloccata a terra da Ward

15′ – Mancini ha invertito la posizione dei due esterni d’attacco: Chiesa ora agisce a destra, Bernardeschi a sinistra

14′ – Lancio in area sulla destra per Chiesa, anticipato in extremis con la punta del piede da Williams

13′ – Chiesa va via sulla destra a Gunter e centra per Bernardeschi, anticipato di testa da Rodon

11′ – Su cross dalla trequarti sinistra di Bastoni prova il destro al volo in mezza girata Belotti che sfiora solo il pallone ma l’attaccante del Toro era comunque in fuorigioco

10′ – Lancio sulla sinistra per Emerson: palla troppo lunga che sfila sul fondo

9′ – Il Galles al momento sarebbe 2° anche in caso di sconfitta, per la migliore differenza reti

7′ – Intanto Svizzera in vantaggio contro la Turchia, in questo momento si garantirebbe il 3° posto

6′ – Lancio in area per Belotti: palla troppo lunga, esce Ward e blocca

5′ – L’Italia prova a pressare alto per mettere in difficoltà gli avversari

4′ – Su punizione dalla trequarti destra, Bale pesca in area sulla sinistra l’accorrente Williams che crossa direttamente tra le braccia di Donnarumma

2′ – Il Galles è schierato con un inedito 5-2-3

1′ – Lancio sulla destra per Bernardeschi, pescato in fuorigioco

La gara ha inizio – Calcio d’avvio dell’Italia che attacca da sinistra verso destra

I GIRONI

TUTTI I CONVOCATI DELLE NAZIONALI