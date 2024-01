Inter Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER VERONA STREAMING TV – Oggi, sabato 6 gennaio 2024, alle ore 12,30 Inter e Verona scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2023-2024. Dove vedere Inter Verona in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter Verona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Verona è in programma per le ore 12,30 di oggi, sabato 6 gennaio 2024. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Verona in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Suslov, Duda; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. All. Baroni.