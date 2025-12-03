Inter Venezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Inter Venezia streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

INTER VENEZIA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21 Inter e Venezia scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Inter Venezia in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Venezia è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Venezia in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu.

VENEZIA (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Pérez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa.