Inter Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER COMO STREAMING TV – Oggi, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 18 Inter e Como scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 14esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Como è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 6 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Como in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.