Milan, è ufficiale: Ibrahimovic è un nuovo giocatore rossonero

Ibrahimovic torna al Milan. Il calciatore svedese è pronto a vestire nuovamente la maglia rossonera, a quasi dieci anni di distanza dal primo approdo a Milanello. La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale, come ha comunicato la società con una nota.

Per il 38enne, dopo l’esperienza in Major League Soccer con i Los Angeles Galaxy, il grande ritorno al Milan, squadra con la quale ha disputato 61 partite segnando 42 gol tra il 2010 e il 2012. Per Ibrahimovic contratto di sei mesi con opzione per la stagione 2020-2021.

Per lo svedese si apre una sfida tra le più difficili della sua carriera: a 38 anni dovrà infatti dimostrare di essere ancora un attaccante di livello, provando a risollevare le sorti di questa stagione a dir poco negativa del Milan.

Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”.

La presentazione ufficiale dello svedese dovrebbe avvenire il 6 gennaio 2020, nel prepartita di Milan-Sampdoria. Il nuovo esordio in campo, invece, dovrebbe avvenire invece il 15 gennaio quando il Milan affronterà la Spal a San Siro.



Il contratto firmato da Ibra fino a giugno 2020 prevede un ingaggio di 3 milioni di euro netti. Prevista la possibilità di un rinnovo per un’altra stagione, legato alle presenze e alle reti dell’attaccante. In quel caso lo stipendio arriverebbe a 4,5 milioni di euro.

“Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo – queste le prime parole di Zlatan Ibrahimovic -. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.

