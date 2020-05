Hertha Berlino Union Berlino streaming live e diretta tv: dove vederla

HERTHA BERLINO UNION BERLINO STREAMING TV – Oggi, venerdì 22 maggio 2020, alle ore 20,30 Hertha Berlino e Union Berlino scendono in campo all’Olympiastadion, gara valida per la 27esima giornata della Bundesliga 2019-2020, ripartita dopo l’emergenza Coronavirus. Dove vedere Hertha Union in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Bundesliga nel dettaglio:

Hertha Berlino Union Berlino: dove vederla in tv

La partita di Bundesliga tra Hertha e Union Berlino sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport. Il calcio d’inizio di Hertha Union è in programma per le ore 20,30 di oggi, venerdì 22 maggio 2020.

Hertha Union Berlino: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Hertha Union Berlino in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

HERTA BERLINO(4-2-3-1): Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Grujic, Skjelbred, Lukebakio, Cunha, Mittelstad, Ibisevic.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewcz, Subotic, Schlotterbecht, Hubner, Lenz, Andrich, Promel, Trimmel, Bulter, Ingvatsen, Ujah.

