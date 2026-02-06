Gruppo Fs presenta il documentario “Giochi 2026. Il viaggio del tempo”

Da Cortina d’Ampezzo 1956 a Roma 1960, fino a Torino 2006: tre Olimpiadi, tre momenti chiave della storia del Paese. Con “Giochi 2026. Il viaggio del tempo”, il documentario in tre episodi prodotto da Think Cattleya, il Gruppo FS racconta il ruolo strategico delle infrastrutture ferroviarie nello sviluppo dell’Italia, intrecciando passato e presente e proiettando lo sguardo verso il futuro di Milano Cortina 2026, dove il viaggio continua.

Il documentario, in onda su Sky Sport il 6, 13 e 20 febbraio e sui canali digital e social FS, ricostruisce un viaggio nel tempo attraverso un racconto che alterna immagini e curiosità storiche, materiali d’archivio della Fondazione FS, contributi giornalistici e interviste a campioni dello sport di ieri e di oggi, coordinati dai lanci in studio di Stefano Meloccaro.

Ad accompagnare il racconto, le testimonianze di quattro grandi campioni olimpici e paralimpici, Deborah Compagnoni, Gregorio Paltrinieri, Arianna Fontana e Jacopo Luchini, che intrecciano le proprie esperienze sportive con la storia di un Paese in continuo movimento.

Il primo episodio del documentario è dedicato a Cortina 1956, la prima Olimpiade invernale italiana: un evento seguito in diretta televisiva che segna l’ingresso del Paese nella modernità. Il racconto prosegue con Roma 1960, Olimpiade simbolo del rilancio e della visibilità internazionale dell’Italia, e con Torino 2006, l’Olimpiade Invernale che ha contribuito a ridefinire la città trasformandola da polo industriale a contesto di rilevanza globale. Il viaggio si conclude con lo sguardo rivolto a Milano Cortina 2026, una sfida strategica per il Paese e per il Gruppo FS, impegnato nella realizzazione di un sistema ferroviario moderno, sostenibile e integrato, pensato per collegare territori e lasciare un’eredità concreta oltre l’evento olimpico.

Il filo conduttore è la storia delle Olimpiadi in Italia intrecciata all’evoluzione di FS: dalla Ferrovia delle Dolomiti all’Arlecchino, fino all’Alta Velocità, treni e infrastrutture diventano lo sfondo e il motore delle Olimpiadi e dell’evoluzione del Paese.

“Giochi 2026. Il viaggio del tempo” è un racconto che unisce passato e futuro, sport e infrastrutture, mostrando come ogni Olimpiade e Paralimpiade rappresenti non solo un evento sportivo, ma un’opportunità di sviluppo capace di trasformare lo straordinario di oggi nel quotidiano di domani.