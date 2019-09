Gp Singapore 2019 qualifiche: Leclerc in pole position nel Gran Premio di Marina Bay

GP SINGAPORE 2019 QUALIFICHE – Ancora Lecler. Il pilota monegasco della Ferrari, dopo la vittoria a Monza, ha infatti conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore 2019. Per il ferrarista si tratta dunque di un periodo d’oro, dopo la vittoria di SPA e quella sul circuito di casa. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton. Terza l’altra Ferrari di Sebastian Vettel. In quarta posizione Verstappen.

Questi i risultati delle qualifiche del Gp di Singapore 2019, in programma domani:

1. Charles Leclerc

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Max Verstappen

5. Valtteri Bottas

6. Alex Albon

7. Carlos Sainz

8. Daniel Ricciardo

9. Nico Hulkenberg

10. Lando Norris

CURIOSITÀ

Oggi Leclerc ha 21 anni 11 mesi e 5 giorni. Il ferrarista ha totalizzato 5 pole in carriera. Alla sua stessa età Vettel ne aveva messe a segno 3 (Alonso 1, Verstappen 1 alla stessa età). A questa età non ci sono altri poleman nella storia della F1.

IL CALENDARIO DEI GP DELLA FORMULA 1

Dove vedere il Gp di Singapore 2019 in tv e streaming? La gara sarà trasmessa in diretta su SkySport a partire dalle ore 14,10 e in differita (ore 18) su TV8. Streaming su SkyGo.