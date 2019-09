GP Singapore 2019 diretta live | Formula 1 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

GP SINGAPORE 2019 DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI del GP di Singapore 2019, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1, in programma oggi, 22 settembre 2019, alle ore 14,10.

Ci siamo: oggi, domenica 22 settembre 2019, torna la Formula 1. Alle ore 14,10 sul circuito di Marina Bay si corre il GP di Singapore 2019, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1. Riuscirà Leclerc a bissare l’incredibile successo nel Gp di Monza? TPI seguirà LIVE l’intera gara con una diretta testuale. In questo articolo (appena qualche riga sopra) troverete la cronaca completa con tempi, distacchi, penalità e tanto altro sul Gp di Singapore. Seguire la gara con noi!

Gp Singapore 2019 diretta live: come sono andate le qualifiche?

A partire in pole position nel Gp di Singapore 2019 sarà il pilota della Ferrari Leclerc. Il monegasco, dopo le vittorie a SPA e Monza, ha infatti conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore 2019. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton. Terza l’altra Ferrari di Sebastian Vettel. In quarta posizione Verstappen. Di seguito i risultati delle qualifiche del Gp di Singapore 2019, in programma domani:

1. Charles Leclerc

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Max Verstappen

5. Valtteri Bottas

6. Alex Albon

7. Carlos Sainz

8. Daniel Ricciardo

9. Nico Hulkenberg

10. Lando Norris

IL PROGRAMMA DEL GP DI SINGAPORE

Gp Singapore 2019 diretta live: dove vedere il Gran Premio in tv e streaming

Dove vedere il Gp di Singapore 2019 in tv e live streaming? Il Gp di Marina Bay 2019 va in onda in diretta sul canale satellitare Sky Sport e in differita in chiaro, gratis, su Tv8. Partenza della gara in programma per oggi, domenica 22 settembre, alle ore 14,10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Alle 18 in differita su Tv8.

Questo il dettaglio degli orari tv:

Domenica 22 settembre 2019

Gran Premio: ore 14:10 – diretta su Sky SportF1 HD, Sky Sport Uno HD

Gran Premio: ore 18 – differita su TV8

Sarà possibile seguire il Gp di Singapore 2019 in streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGO.

IL CALENDARIO DEI GP DELLA FORMULA 1