Oggi, domenica 15 settembre 2019, alle ore 14 è andata in onda la tredicesima tappa del Mondiale della MotoGp. La vittoria del GP Misano è andata a Marc Marquez, Honda

Si tratta della 51esima vittoria in top-class per Marquez, la settima quest’anno e la terza nel GP di Misano in top-class, eguagliando Rossi e Lorenzo.

Una vittoria sudata fino all’ultimo, un testa a testa formidabile e ricco di suspence tra il vincitore e Quartararo che ha mantenuto la prima posizione finché ha potuto dall’inizio della gara.

Marquez ha provato a sorpassarlo a due giri dall’arrivo, fallendo il colpo, ma ha riprovato all’ultimo giro e con un colpo di scena si è guadagnato la prima posizione con un sorpasso straordinario.

He wouldn’t be denied this time! 💪@marcmarquez93 is back on top of the podium, and moves past Mike Hailwood in the all-time premier class list! 🥇#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/J59MV7vh9Y

— MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) 15 settembre 2019