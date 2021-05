Giro d’Italia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere le 21 tappe della corsa rosa

Da sabato 8 a domenica 30 maggio va in scena il Giro d’Italia 2021 con la sua 104esima edizione: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Dove vedere le tappe del Giro d’Italia 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le 21 tappe della corsa rosa si potranno seguire in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Inoltre si potrà seguire l’evento anche via satellite (necessario un abbonamento) tramite Eurosport 1.

Giro d’Italia 2021 streaming live

Non solo tv. Tutte le 21 tappe saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforma RaiPlay.it (gratis) ed Eurosport Player (in abbonamento). Entrambe le piattaforme permettono di seguire l’evento da pc, tablet e smartphone seguendo pochi e semplici passi.

Palinsesti Rai ed Eurosport

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Giro d’Italia 2021, ma quali sono i programmi che andranno in onda su Rai ed Eurosport? Ecco i palinsesti completi:

TAPPE GIRO D’ITALIA 2021

Diretta tv in chiaro su Rai 2

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1

Diretta streaming gratuita su RaiPlay

Diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player

PALINSESTO RAI GIRO D’ITALIA 2021

Tra le 09:45 e le 12:00, su RaiSport+HD: Villaggio di partenza

Tra le 12:00 e le 14:00, su RaiSport+HD: Anteprima Giro

Tra le 14:00 e le 16:15, su Rai2: Giro in Diretta

Tra le 16:15 e le 17:15 (indicative), su Rai2: Giro all’Arrivo

Tra le 17:15 (indicative) e le 18:00, su Rai2: Processo alla Tappa

Tra le 20:00 e le 20:30, su RaiSport+HD: TGiro

Tra le 00:15 e le 01:15, su RaiSport+HD: Giro Notte

PALINSESTO EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2021

Tra le 12:25 e le 17:15 (indicative), su Eurosport 1: tappa in diretta

Attorno alle 22:00, su Eurosport 2: replica ed analisi

Nel rullo notturno, su Eurosport 2: replica della tappa