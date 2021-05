Giro d’Italia 2021, terribile caduta di Mohoric: picchia la testa sull’asfalto dopo una capriola in aria

Giro d’Italia 2021, terribile caduta di Mohoric | VIDEO

Bruttissima caduta al Giro d’Italia 2021 nel corso della tappa di oggi – 16 maggio -, la nona della corsa rosa da Castel di Sangro a Campo Felice. Protagonista Matej Mohoric della Bahrain Victorious. Lo sloveno aveva allungato sul gruppo compatto ed aveva tentato la fuga con altri compagni, ma in discesa è stato vittima di un terribile incidente. Mohoric ha perso improvvisamente il controllo della sua bicicletta ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo il capo sull’asfalto dopo un 360.

Una dinamica impressionante che avrebbe potuto avere conseguenze terribili per il ciclista sloveno che però, fortunatamente, si è rialzato per poi sedersi a bordo strada in attesa dell’ammiraglia e dell’auto medica. Una volta soccorso è stato trasportato nel più vicino ospedale per ulteriori accertamenti che dovranno fugare qualsiasi dubbio di traumi post caduta.