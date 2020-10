Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 13esima tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere 13esima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, venerdì 16 ottobre, si corre la tredicesima (13) tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Cervia (RA) arrivo a Monselice (PD). Una tappa che si preannuncia scoppiettante, sopratutto nel finale. Ma dove è possibile vedere la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – venerdì 16 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La tredicesima (13) tappa del Giro d’Italia 2020 (da Cervia a Monselice) sarà di pianura ma con un finale col botto. Dopo quasi 160 chilometri costantemente in pianura per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello 4 chilometri abbastanza pedalabili. Nello specifico, il Giro toccherà la frazione di Glorie (Bagnacavallo), Alfonsine, Voltana (Lugo) e Lavezzola (Conselice), con direzione Ferrara. La Strada statale 16 “Reale” verrà quindi chiusa al traffico dalle 10 fino a fine gara (ore 13 circa).

