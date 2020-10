Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la terza tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, martedì 6 ottobre 2020, si corre la quarta tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Catania, arrivo a Villafranca Tirrena. In tutto 140 chilometri. Ma dove è possibile vedere la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – 6 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e sul canale satellitare Eurosport. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste e commenti.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 in tv e live streaming, ma quando si corrono le 21 tappe? Si parte e si chiude con una cronometro. In mezzo, giornate adatte a tutti i tipi di corridori ma, soprattutto, tanta salita: verranno scalati ben 50 GPM, per un dislivello che supera i 28.500 metri, e saranno ben sei le frazioni che vedranno un arrivo in quota. Cinque, invece, le tappe adatte ai velocisti puri, mentre saranno sette quelle intermedie. Di seguito il calendario completo:

3 ottobre – Monreale-Palermo (crono) – 15 km CORSA

4 ottobre – Alcamo-Agrigento – 150 km CORSA

5 ottobre – Enna-Etna (Linguaglossa Piano Provenzano) – 150 km CORSA

6 ottobre – Catania-Villafranca Tirrena – 140 km OGGI

7 ottobre – Mileto-Camigliatello Silano – 225 km

8 ottobre – Castrovillari-Matera – 188 km

9 ottobre – Matera-Brindisi – 143 km

10 ottobre – Giovinazzo-Vieste (Gargano) – 200 km

11 ottobre – San Salvo-Roccaraso (Aremogna) – 208 km

12 ottobre – Lanciano-Tortoreto – 177 km

13 ottobre – Porto Sant’Elpidio-Rimini – 182 km

14 ottobre – riposo

15 ottobre – Cesenatico-Cesenatico – 204 km

16 ottobre – Cervia-Monselice – 192 km

17 ottobre – Conegliano-Valdobbiadene – crono – 34,1 km

18 ottobre – Base Area Rivolto (Frecce Tricolore) – Piancavallo – 185 km

19 ottobre – riposo

20 ottobre – Udine-San Daniele del Friuli – 229 km

21 ottobre – Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio – 203 km

22 ottobre – Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) – 207 km

23 ottobre – Morbegno-Asti – 251 km

24 ottobre – Alba-Sestriere – 198 km

25 ottobre – Cernusco sul Naviglio-Milano – crono – 15,7 km

Buon Giro d’Italia 2020 in tv e live streaming!

