Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la decima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, martedì 13 ottobre, si corre la decima tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Lanciano; arrivo a Tortoreto. In totale 177 chilometri. Dopo il giorno di riposo (il primo dei due previsti), i corridori sono quindi pronti a rimettersi in sella. Ma dove è possibile vedere la decima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la decima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – martedì 13 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e sul canale satellitare Eurosport. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste e commenti.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La decima tappa del Giro d’Italia 2020 (Lanciano-Tortoreto, 177 chilometri), parte tranquilla con i primi 40 chilometri abbastanza pianeggianti. Poi inizia la parte complicata con quattro Gran Premi della Montagna, tre di quarta categoria e uno di terza. Si comincia a salire a Chieti, con diverse salitelle fino a passare sul Muro del Tricalle, che ha punte del 18 per cento. Si va verso Giulianova e comincia un circuito di circa di 40 chilometri costellato da molti muri. Si passa a Tortoreto borgo alto, (fino al 18 per cento), poi la salita impegnativa di Colonnella (10 per cento medio, 18 per cento massimo), poi il muro di Controguerra che tocca il 24 per cento, un altro versante di Tortoreto che tocca il 20 per cento e di nuovo il versante iniziale, che scollina a 10 chilometri dall’arrivo. Poi discesa e finale tutto in pianura.

