Un futuro da allenatore per Giovanni Floris. Il noto giornalista si è iscritto al corso dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio del Lazio. Il 56enne diventerà presto allenatore di calcio dilettantistico, coronando così uno dei suoi sogni. La conferma è arrivata con una foto pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione Allenatori e Preparatori Atletici del Calcio della Regione Lazio, durante una sessione del corso allenatori dilettanti Licenza D gestito dall’Assoallenatori: “Tra i 40 allievi frequentanti anche il giornalista Giovanni Floris”.

Il conduttore di DiMartedì ha confermato il tutto al Corriere della Sera: “Dico solo che è vero. È il mio sogno, ma non aggiungo altro”. A svelare qualcosa in più, però, ci ha pensato l’AIAC Lazio: “A metà aprile, insieme agli altri corsisti, sosterrà gli esami per l’abilitazione da allenatore in ambito dilettantistico… è per tutti il primo passo verso una carriera da allenatore”.

Floris è notoriamente un grande appassionato di calcio e tifosissimo della Roma. In un’intervista sempre al Corriere aveva raccontato di recente: “Fare l’allenatore mi piacerebbe: vorrei tanto seguire il corso a Coverciano, ma temo che sia impossibile, pare serva il tesseramento”. Una passione condivisa con la moglie e i figli, tanto che ai tavoli del ricevimento del suo matrimonio erano stati assegnati i nomi dei calciatori giallorossi. “Il mio sogno, quando smetterò di fare questo lavoro, è diventare allenatore di una squadra di dilettanti e aprire una trattoria”, aveva detto Floris. Uno dei due sogni sta per diventare realtà.