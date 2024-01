Sorrisi, abbracci e tanti complimenti: il video dell’incontro tra Giorgia Meloni e Jannik Sinner

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il campione degli Australian Open 2024, Jannik Sinner. Poche ore dopo ha pubblicato il video dell’incontro sui social.

L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere.

Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta 🇮🇹 pic.twitter.com/nXG95etRp5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 30, 2024

“L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere”, ha scritto Meloni sui suoi profili social. “Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta”.

Le immagini pubblicate dalla premier mostrano un incontro cordiale, condito da sorrisi, abbracci e tanti complimenti al campione che a dicembre aveva trascinato gli azzurri alla vittoria in Coppa Davis. Dopo aver mostrato al capo del governo la coppa vinta in Australia, i due hanno posato per una foto con dietro la bandiera dell’Italia.

“Volevamo farti rivedere una cosa”, dice Meloni nel video, prima di mostrare a Sinner il momento della vittoria su Daniil Medvedev quando Jannik si è lasciato andare a terra dopo aver battuto lo sfidante russo. “È più bello viverlo quel momento”, risponde Sinner alla premier.