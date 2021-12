È morto “The Undertaker” Sinistra: l’ex campione del mondo di kickboxing era un negazionista convinto

Covid, morto “The Undertaker” Sinistra, ex campione del mondo di kickboxing

E’ morto all’età di 41 anni Frederic Sinistra, atleta conosciuto nel mondo degli sport di combattimento anche come “l’uomo più forte del Belgio” o “the undertaker” (il becchino, ndr). Il gigante, originario di Liegi, è deceduto a soli 41 anni dopo aver vissuto mesi tribolati, raccontati anche sui suoi profili social. Il lottatore, capace in carriera anche di laurearsi campione del mondo e d’Europa di kickboxing, ha dovuto fare i conti con il Covid. Un’esperienza che lui, negazionista convinto, ha documentato sui social. A fine novembre è risultato positivo a quel Covid-19 a cui lui non ha mai creduto, e che lo ha costretto al ricovero immediato in condizioni difficili. “The Undertaker”, addirittura, si rifiutava di pronunciare la parola Covid, ma alla fine è stato costretto a recarsi nel nosocomio dal suo allenatore Osman Yigin. Quest’ultimo è arrivato al punto da metterlo di fronte ad un ricatto pur di imporgli le cure necessarie: “Gli ho detto che non lo avrei allenato di nuovo se non fosse andato in ospedale”. Ed è stato poi lo stesso Sinistra a mostrarsi intubato nel letto d’ospedale con dati preoccupanti sullo stato del suo apparato respiratorio: “La PCR che mostra un’infiammazione ai polmoni è 165, e la norma è tra 0 e 5. Un guerriero non abdica mai!!!!!! Tornerò ancora più forte”. Purtroppo non ce l’ha fatta.