Formula 1: morto Stirling Moss, grande rivale di Manuel Fangio

È morto oggi, 12 aprile 2020, Stirling Moss, storico pilota britannico di Formula 1. Moss aveva 90 anni. Ha segnato pagine importanti di questo sport a seguito della rivalità con Manuel Fangio. Ancora oggi è il pilota che si è aggiudicato più Gran premi (16) senza aver mai vinto il titolo Mondiale.

Nel Dopoguerra è stato un assoluto protagonista della Formula 1, vincendo 212 su 529 gare disputate. Per diversi anni ha condiviso la pista con una leggenda come Manuel Fangio, suo compagno in Mercedes. Nel ‘62 rimase seriamente ferito in un incidente a Goodwood, che lo tenne in coma per 30 giorni. L’anno successivo decise di ritirarsi dalle corse, anche se continuò a gareggiare sporadicamente in altre categorie e a partecipare a competizioni per vetture storiche.

Il ritiro ufficiale da ogni attività lo fece solo il 9 giugno 2011, quando già aveva 81 anni, in occasione delle qualifiche della Le Man Legends. Non tutti sanno inoltre che Stirling Moss fu anche insignito del titolo di Sir e che partecipò al film di James Bond Casinò Royale, interpretando se stesso. Per molti anni inoltre è stato il commentatore televisivo della Abc.

