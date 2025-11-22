Fiorentina Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Fiorentina Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

FIORENTINA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 22 novembre 2025, alle ore 18 Fiorentina e Juventus scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Juventus è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 22 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti