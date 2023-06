Migliori bonus scommesse sulla Finale Champions League: curiosità e quote speciali

Appuntamento con la storia per Manchester City e Inter che, nella serata di sabato 10 giugno, si sfideranno nell’ultimo atto della Champions League 2023. La finale di Istanbul sarà solo il primo match ufficiale della storia tra le due compagini che, fino ad ora, si erano solamente affrontate in due partite amichevoli: tre a zero in favore dei nerazzurri nel 2010 e tre a zero per i Citizens nel 2011.

L’Inter, in quaranta partite giocate nelle competizioni europee contro compagini inglesi, ha un bilancio di sedici vittorie, sei pareggi e 18 sconfitte. Il Manchester City invece, ha affrontato le squadre italiane in sedici occasioni con un bilancio di sei vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Nella finalissima del 10 giugno ci sarà inoltre un confronto inedito tra Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Chi la spunterà?

Quote e bonus sulla finale di Champions

I bookmakers, in occasione del match di sabato 10 giugno, si sono sbizzarriti con la pubblicazione di numerose quote particolari e speciali. Infatti, oltre alle classiche quote ‘tradizionali’ riguardanti il risultato finale, il numero di gol realizzati o il risultato esatto del match, gli operatori hanno messo a disposizione dei giocatori delle tipologie di scommesse come: ‘Modalità vittoria, ‘Giocatore X titolare nel match’ o ‘Possesso palla Under/Over’.

Inoltre, alcuni operatori nei giorni che precedono il match, offrono i migliori bonus scommesse sulla Finale di Champions come ad esempio la maggiorata di Goldbet sulle giocate ‘Marcatori Plus’, la vincita gonfiata di Betway in caso di trionfo dell’Inter nei tempi regolamentari o la promozione di Betclic che prevede un rimborso fino a cinquanta euro sulla prima scommessa perdente. Questi sono solo alcuni tra i migliori bonus scommesse che gli operatori di betting hanno ideato in vista della Finale di Champions tra Inter e City.

Le quote più particolari e interessanti su Manchester City – Inter

Quote modalità vittoria Finale Champions League

Una delle scommesse più ricercate al ridosso della finale di Coppa dei Campioni è la modalità di vittoria della stessa. Con questa tipologia di giocata l’utente è chiamato a pronosticare il modo in cui viene conquistato il trofeo. Ad esempio, per coloro che pensano che i nerazzurri possano vincere la Coppa dei Campioni con un finale thrilling ai calci di rigore, i bookmakers offrono la quota ‘Inter vincente ai Rigori’.

Solitamente la dicitura utilizzata dai bookmakers è la seguente ‘Squadra A o B vince ai Tempi Regolamentari/Supplementari o Rigori’. Le quote più alte sulla modalità della vittoria della Champions sono quelle relative alla vittoria della sfida ai tempi supplementari (extra-time).

Scommesse sulla Finale di Champions: chi sarà il titolare tra Dzeko e Lukaku?

In occasione di Manchester City-Inter, alcuni bookmakers hanno messo a disposizione dei propri utenti il mercato relativo al ‘titolare nella Finale di Champions’. In particolare, la scommessa è riguardante un quesito che certamente si stanno ponendo i tifosi nerazzurri nelle ultime ore: chi giocherà titolare tra Dzeko e Lukaku? La scommessa in questo caso risulta vincente solo se il giocatore scelto parte dal primo minuto.

Quote Under Over Possesso Palla nella Finale di Champions

Un’altra tipologia di scommessa interessante sull’ultimo atto della Coppa dei Campioni, è quella relativa all’Under/Over possesso palla delle due compagini. In questo caso lo scommettitore punta sulla linea percentuale di possesso palla ottenuta da una determinata squadra.

Ad esempio, in questa stagione, il Manchester City ha fatto registrare una percentuale media di possesso palla a partita pari a 65.1% secondo quanto riportato da transfermarkt.

Sorprende non poco, dunque, che diversi operatori abbiano proposto un’ottima quota per la linea Over 62.5%, una soglia sicuramente più bassa della media stagionale dei ragazzi guidati da Pep Guardiola.

Scommesse City-Inter: le quote sul MVP della Finale

Dopo aver ottenuto il premio di ‘Migliore in Campo’ nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Lautaro Martinez riuscirà a conquistare l’ambito riconoscimento individuale anche nel match contro il Manchester City? Per coloro che credono in un’altra serata magica del ‘Toro’, i bookies hanno messo a disposizione le quote sul ‘Man of the Match’ della finale di Champions. Gli operatori attribuiscono mediamente a dieci volte la posta la vittoria del premio MVP di Lautaro.

Quote Finale CL: Giocatore X ammonito e segna

In occasione della Finale di Coppa dei Campioni, gli operatori hanno pubblicato sui propri siti scommesse le quote sulle combo riguardanti le prestazioni dei singoli calciatori: ‘giocatore segna e viene ammonito sì’. In questo caso la scommessa risulta vincente se il calciatore scelto, nel corso dei tempi regolamentari, realizza almeno una rete facendosi ammonire.

Per questa tipologia di scommessa, abbiamo preso in esame Calhanoglu. Il centrocampista turco giocherà in ‘casa’ la Finalissima e, considerando le sue qualità in fase d’ interdizione e conclusione, potrebbe trovare sia la via del gol che l’ammonizione.

Quote Under/Over Tiri in City-Inter

Oltre alle scommesse Under/Over ‘classiche’ sui gol realizzati, gli operatori mettono a disposizione degli utenti anche questa tipologia di scommessa sui tiri totali o tiri in porta. In questo caso bisogna pronosticare se il numero di conclusioni (in porta o totali) nella Finale di Champions League sarà superiore o inferiore alla soglia proposta dal bookmaker.

Ad esempio, secondo quanto riportato sul sito della Uefa, uno dei calciatori dell’Inter che centra più volte la porta avversaria è Barella. La quota media su un suo tiro in porta è a 2.50. Scommesse City-Inter: una delle due squadre vince in rimonta?

Non di rado nelle finali si è verificato che la squadra passata per prima in vantaggio si sia fatta rimontare perdendo il match. Potrebbe accadere ciò anche nella Finale di Istanbul? I bookmakers presentano sui propri siti scommesse non solo il mercato ‘Team vince in rimonta’ ma anche quello relativo al ‘Team A o Team B ribaltone sì’.

In questo caso, se si dovesse pronosticare il ribaltone dell’Inter, la scommessa risulterebbe vincente solo se i nerazzurri vincono rimontando lo svantaggio iniziale.

Scommesse sui minuti di recupero della Finale

In occasione della Finale di Istanbul alcuni bookmakers hanno inserito nel proprio parco quote anche la possibilità di piazzare una scommessa sui minuti di recupero delle due frazioni di gioco. In questa tipologia di giocata l’operatore offre la possibilità di pronosticare il numero di minuti esatti assegnati dall’arbitro per uno dei due tempi di gioco. Ad esempio, se si crede che nella prima frazione di Inter e City vengano assegnati tre o più minuti di recupero, la quota media è pari a tre.

Quote Finale CL: l’arbitro assegna il rigore decisivo dopo l’85’?

Quante volte le partite ad eliminazione diretta sono state decise dall’assegnazione di un penalty negli ultimi minuti del match? Per Manchester City-Inter, i bookies hanno messo a disposizione dei propri utenti la possibilità di poter piazzare una giocata sull’assegnazione e realizzazione del rigore decisivo per le sorti del Champions dal minuto 85.

Con questa tipologia di scommessa si punta sull’arbitro che, dopo l’85° minuto, assegna un rigore in grado di cambiare le sorti della Finale: dal pareggio alla vittoria di una delle due squadre, o dalla vittoria al pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari.

Mercati scommesse Finale di Istanbul: under/over passaggi effettuati

Tra i tanti mercati disponibili in occasione dell’ultimo atto della Champions League 2023 vi è anche quello relativo al numero di passaggi effettuati da un singolo calciatore nei tempi regolamentari. La giocata consiste nel pronosticare se un determinato giocatore supera (over) o meno (under) la linea di passaggi indicata dal bookmaker.

Se dovesse giocare titolare, è molto interessante la linea proposta dagli operatori sui passaggi completati da Brozovic. I bookies infatti, hanno proposto una linea media di 47 passaggi riusciti, mentre il centrocampista croato in questa stagione, secondo quanto emerso dalle statistiche di Goalist, ha mediamente ‘completato’ più di cinquanta passaggi a match.

Oltre alle quote appena citate, su molteplici siti di scommesse sono disponibili altri numerosi mercati speciali sulla Finalissima tra City e Inter come: ‘sostituzione primo tempo’, ‘ammonizione allenatore’, ‘rigore parato nei tempi regolamentari’, ‘tiri giocatore’, ‘assist calciatore’, ‘U/O parate portiere’, ‘giocatore X segna da fuori area’, ‘calciatore X segna di destro o di sinistro’, ‘rigore nei primi cinque minuti’, ‘Squadra X segna 2 gol di fila’, ‘Under/Over fuorigioco’, ‘subentrato realizza un gol’, ‘Under o Over legni colpiti’, ‘gol da corner’, ‘gol su calcio di punizione diretto’, ‘gol da oltre metà campo’, ‘arbitro consulta VAR’, ‘primo evento primi 5 minuti’ e tante altre tipologie di giocate riguardanti la Finale di Istanbul.

Le promozioni e i bonus sulla Champions

La Finale di Champions è l’evento che chiude la stagione calcistica 2023 e per l’occasione, i bookmakers hanno messo a disposizione dei propri utenti numerosi bonus scommesse che possono prevedere una maggiorazione sulla vincita, un rimborso in caso di perdita o l’erogazione di un credito aggiuntivo in caso di vittoria.

In seguito abbiamo elencato i migliori bonus scommesse sulla Finale di Istanbul, spiegando dettagliatamente i termini e condizioni delle offerte.

Offerta Goldbet: fino a cento euro di bonus City-Inter

Uno dei migliori bonus scommesse per la Finale di Champions League è offerto da Goldbet. Per il match Manchester City-Inter il noto operatore offre un bonus sport fino a 100€. Per tutti gli utenti che aderiscono alla promozione ‘Maggiorata Plus’, rispettando i termini e condizioni previsti, Goldbet si impegna ad erogare in caso di vittoria della scommessa un bonus massimo di cento euro.

Come funziona la promozione Goldbet sulla Finale di Coppa dei Campioni?

In primis occorre aderire all’offerta cliccando sul button ‘Iscriviti’;

Effettuare una scommessa di almeno 10€ su una multipla riguardante i mercati ‘Marcatore PLUS’ e ‘Ammonito PLUS’;

Le maggiorazioni applicate sono le seguenti: 3 selezioni (maggiorazione del 10%) e quattro o più selezioni (maggiorazione del 15%);

In caso di vittoria della scommessa, verrà erogato un bonus fino a un massimo di cento euro per utente (bonus pari a Importo scommesso * Quota totale Biglietto *Maggiorazione):

Accredito bonus: entro 72 ore.

Promozione Betclic: fino a cinquanta euro di bonus sulla Finale di Champions

In occasione della Finale di Champions tra City e Inter, Betclic mette a disposizione dei propri utenti l’offerta ‘Finali Protette’ che prevede l’erogazione di un rimborso del 50% fino a cinquanta euro sulla prima scommessa perdente sul mercato Goal/No Goal. Ecco i dettagli di una delle migliori promozioni sull’ultimo atto della Coppa dei Campioni 2023:

Per partecipare all’offerta ‘Finali Protette’ sarà necessario piazzare una scommessa

pre-match di importo non inferiore a 10€ sul mercato GG/NG della Finale di

Champions;

pre-match di importo non inferiore a 10€ sul mercato GG/NG della Finale di Champions; Nel caso in cui la giocata effettuata dovesse risultare perdente si avrà diritto ad un bonus rimborso pari al 50% fino a cinquanta euro;

Il bonus sarà accreditato sotto forma di Fun Bonus. Per convertirlo in Real Bonus bisognerà rigiocarlo due volte in 14 giorni su scommesse sportive multiple (minimo due eventi) con quota minima evento non inferiore a 1.30 e quota totale minima pari a 3.00. L’importo massimo convertibile in Real Bonus è cento euro;

Il Real Bonus sarà spendibile su scommesse sportive multiple con quota minima evento non inferiore a 1.30 e quota totale non inferiore a 3.00 (validità sette giorni).

Maggiorata Betway: Inter vincente Champions a quota trenta!

Tra i migliori bonus scommesse sulla Finale di Champions vi è certamente la maggiorata di Betway. L’operatore infatti, offre a tutti gli utenti che aderiscono alla promozione, una maggiorazione sulla vittoria dell’Inter nei tempi regolamentari da quota 7 a 30!

La vincita extra derivante dal potenziamento della quota verrà accreditata in Fun Bonus fino a duecento euro. Ecco i principali termini e condizioni della promo Betway su Manchester City-Inter:

Per aderire all’offerta occorre cliccare il tasto ‘Partecipa’ presente nel box ‘Promozioni’.

Per partecipare alla promozione è necessario piazzare una scommessa singola pre- match sul mercato “1×2 Inter vincente” della Finale di Champions League;

In caso di vittoria dell’Inter, la vincita extra verrà pagata sotto forma di Fun Bonus fino a duecento;

Il Fun Bonus per essere convertito in Bonus Reale, dovrà essere scommesso almeno cinque volte entro 14 giorni su scommesse multiple (triple o superiori) con quota minima per evento 1.30 e quota complessiva non inferiore a 2.00;

L’importo massimo convertibile in Bonus Reale è pari a duecento euro.

Il bonus reale, per poter essere prelevato, occorre rigiocarlo una volta (x1) su scommesse sportive multiple con quota totale non inferiore a 2.00 e quota minima per evento non inferiore a 1.30;

Puntata minima offerta: due euro;

Promo valida fino al fischio d’inizio di Manchester City-Inter.

Manchester City-Inter: le curiosità sulla Finale di Istanbul

L’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sarà la sede della finale tra City e Inter. L’ultima finale giocata in questo Stadio fu Milan-Liverpool nel 2005, quando i ‘rossoneri’ subirono una clamorosa rimonta dai “Reds“, perdendo il trofeo ai calci di rigore. Come già accennato in precedenza, i ‘nerazzurri’ e i ‘citizens’ non si sono mai affrontati in match ufficiali e il bilancio delle uniche due amichevoli giocate (nel 2010 e nel 2011) è di una vittoria a testa.

Nonostante non abbia ancora alzato la Coppa dalle Grandi Orecchie, per il Manchester City quella di Istanbul è la seconda finale raggiunta nelle ultime tre stagioni. Quest’anno la squadra di Guardiola ha inoltre la possibilità di completare il ‘Treble’, ovvero la vittoria in unica stagione di Campionato, Coppa di Lega e Champions.

Impresa riuscita all’Inter nel 2010, anno dell’ultima Finale disputata dai nerazzurri in Champions League contro il Bayern Monaco (vinta con il risultato di due a zero).

Il percorso di Inter e City per arrivare alla Finale

Il percorso in Coppa dei Campioni dei neo campioni della Premier League è stato quasi netto, vincendo ben 7 partite su dodici ed eliminando il Bayern Monaco e i campioni in carica del Real Madrid. La squadra di Guardiola ha ipotecato il primo posto del Girone G dopo quattro giornate dopo aver battuto Siviglia (4-0), Borussia Dortmund (2-1), Copenhagen (5-0) e con il pareggio a reti bianche in casa dei danesi. Con il primato di quest’anno, il City è arrivato primo nel girone di Champions League per sei stagioni consecutive.

Agli ottavi di finale il City ha eliminato il Lipsia con un punteggio complessivo di 8-1 (1-1 all’andata e 7-0 al ritorno). Ai quarti invece si è sbarazzato del Bayern con il risultato totale di 4-1 (3-0 all’andata e 1-1 al ritorno). In semifinale i “Citizens” hanno eliminato anche il Real Madrid con un punteggio totale di 5-1 (1-1 in trasferta e 4-0 in casa).

La squadra di Guardiola potrebbe diventare la 15esima compagine ad alzare il trofeo senza aver rimediato alcuna sconfitta e l’ottava nell’era della UEFA Champions League. L’Inter invece, nel cammino verso la Finale di Istanbul, ha rimediato due sconfitte (entrambe contro il Bayern nella fase a gironi), conquistando quattro vittorie su sei nella fase a eliminazione diretta e mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

Dopo aver chiuso il Gruppo C al secondo posto dietro ai bavaresi, l’Inter ha eliminato il Porto agli ottavi con il risultato complessivo di 1-0 (1-0 a Milano e 0-0 in trasferta). Ai quarti di finale i nerazzurri hanno avuto la meglio sul

Benfica con un punteggio totale di 5-3 (0-2 all’andata e 3-3 al ritorno). In semifinale la squadra di Inzaghi ha eliminato i “cugini” del Milan in uno storico derby di Champions terminato con un risultato totale di 3-0 in favore dell’Inter.

Finale di Champions: curiosità e statistiche sui singoli calciatori e allenatori

Il marcatore principe del Manchester City è ovviamente Eling Haaland, capocannoniere dell’attuale edizione della Champions, già autore di dodici reti. A inseguire vi sono Mahrez, Bernardo Silva e Julian Alvarez, che hanno realizzato tre gol nella massima competizione europea.

Il primato di cannoniere dell’Inter in Coppa dei Campioni è invece di Edin Dzeko, autore di quattro gol, seguito da Lautaro Martinez, Lukaku e Barella (tre reti). Inter e City, inoltre, possono vantare due calciatori che occupano le prime due posizioni nella speciale classifica degli assist realizzati nella competizione: Kevin De Bruyne (sette) e Federico Dimarco (cinque).

Per ciò che concerne le presenze, Dzeko, Mkhitaryan e Lautaro hanno disputato tutti i dodici match disputati dall’Inter in Champions, così come Bernardo Silva, Gundogan e Grealish per il Manchester City.

Uno degli ex di questa partita è Edin Džeko che, con la maglia del City, ha realizzato ben 72 gol in 189 partite tra il 2011 e il 2015 (in tutte le competizioni). Il bosniaco fu decisivo nella conquista dello storico scudetto del City (2012), segnando la seconda rete nella vittoria in rimonta contro il QPR nell’ultimo turno di Premier.

L’attaccante nerazzurro ha inoltre conquistato con la maglia dei Citizens la FA Cup 2010-11 e la Coppa di Lega 2013-14. Ci sono altri tre calciatori dell’Inter che hanno giocato in Inghilterra: Mkhitaryan (con le maglie di United e Arsenal), Darmian (Manchester United) e Lukaku (Chelsea, West Brom, Everton e Man Utd). Il bilancio dell’attaccante belga contro il Manchester City è il seguente:

18 partite giocate;

tre vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte;

cinque reti realizzate (solo con la maglia dell’Everton)

Nel corso della sua carriera, Lukaku ha giocato nella stessa squadra con John Stones (Everton 2013-16) e Kevin De Bruyne (Chelsea 2013). Gundogan e Mkhitaryan invece sono stati compagni di squadra per tre stagioni nel Borussia Dortmund (2013-16).

Molti addetti ai lavori dicono che le partite si vincono a centrocampo e tra i calciatori da tenere in particolare considerazione nella Finale di Champions 2023 vi sono Calhanoglu per l’Inter e Gundogan per il Manchester City. Il turco è stato autore di un’ottima campagna europea in cui ha realizzato due assist, una rete decisiva nel match d’andata della fase a gironi contro il Barcellona ed è uno dei migliori calciatori dell’Inter per precisione dei passaggi (90,19%).

Anche Gundogan ha realizzato due assist e una rete in dodici partite ed è uno dei migliori calciatori del City per ‘copertura del campo’ (oltre 116 km ‘coperti’ in 907 minuti giocati). Uno dei calciatori che ha trascinato l’Inter all’ultimo atto della competizione è certamente André Onana. L’estremo difensore nerazzurro era nelle giovanili del Barcellona (2010-2012) quando Guardiola era l’allenatore della prima squadra.

Onana è il portiere che ha effettuato più parate in questa edizione di Coppa dei Campioni (45) ed è riuscito a mantenere la porta inviolata in ben otto partite, subendo dieci reti in dodici match. Ederson, il portiere titolare del City, è invece stato impiegato dieci volte, compiendo 21 parate e riuscendo a mantenere la porta inviolata in ben sei occasioni. Entrambi i portieri hanno qualità importanti nella costruzione del gioco dal basso infatti, prendendo come riferimento i dati della UEFA, il loro dato sull’accuratezza dei passaggi supera l’80%.

Inter e City: i precedenti nelle Finali di Champions

Il bilancio dell’Inter nelle finali di Coppa dei Campioni è leggermente positivo: tre vittorie e due sconfitte. La prima Finalissima giocata dai nerazzurri risale al 1963/64, quando l’Inter di Herrera s’impose sul Real Madrid per 3-1 con le reti realizzate da Mazzola e Milani. Nella stagione successiva (1964/65), l’Inter riuscì a difendere il titolo battendo in finale il Benfica con il risultato di uno a zero grazie alla rete realizzata da Jair.

Nelle stagioni 1966/67 e 1971/72 invece sono arrivate due sconfitte, rispettivamente contro Celtic e Ajax. Nella

Finale di Madrid del 2010 è invece arrivata la vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco grazie alla doppietta realizzata da Milito (35’ e 70’).

Ecco il resoconto delle finali di Coppa dei Campioni giocati dall’Inter:

● 1963/64: Inter-Real Madrid 3-1

● 1964/65: Inter-Benfica 1-0

● 1966/67: Celtic-Inter 2-1

● 1971/72: Ajax-Inter 2-0

● 2009/10: Inter-Bayern 2-0

Quella di Istanbul per il City sarà la seconda finale di Champions League. Nella prima, risalente alla stagione 2020/21, la squadra di Guardiola è stata sconfitta per 1-0 con la rete decisiva realizzata da Havertz al 42′. Ederson, Walker, Stones, Dias, Bernardo Silva, Gundogan, Foden, De Bruyne e Mahrez hanno giocato dal primo minuto la finale di due anni fa all’Estádio do Dragão.

Finale di Champions: quante volte hanno vinto gli outsider?

Non è un segreto che l’Inter non parta con i favori del pronostico nella Finale di Champions 2023. Il Manchester City, infatti, per ciò che ha mostrato in questa stagione e per il valore della rosa che ha disposizione, sembra essere certamente la favorita ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie.

Di questo avviso sono anche i bookmakers che, in media, quotano i nerazzurri a 4.00 e il City a 1.30. Ma quante volte negli ultimi dieci anni hanno trionfato in finale le squadre meno accreditate alla vigilia del fischio d’inizio?

Nelle ultime dieci finali, solo una volta il pronostico della vigilia è stato disatteso. Stiamo parlando proprio della Finale persa del Manchester City di Guardiola nella stagione 2020-21 contro il Chelsea.

In quell’occasione i bookies attribuivano la vittoria dei Citizens nei tempi regolamentari al di sotto di quota 1.90, eppure alla fine furono i “Blues” a spuntarla a sorpresa. Riuscirà l’Inter a ribaltare il pronostico della vigilia e a trionfare per la quarta volta nella propria storia in Champions? L’appuntamento con la storia è in programma sabato 10 giugno alle ore 21.00.