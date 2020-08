Finale Champions League, PSG-Bayern Monaco: vincitore

VINCITORE CHAMPIONS LEAGUE 2020 – Il Bayern Monaco ha vinto la Champions League 2019-2020. La squadra tedesca ha trionfato in finale, allo Stadio da Luz di Lisbona, contro il Paris Saint Germain 1-0 grazie alla rete di Coman al 59esimo minuto. Partita molto equilibrata al da Luz (orfano di pubblico data l’emergenza Coronavirus). Azioni da gol da una parte e dall’altra, ma a passare sono solo i tedeschi che nella ripresa passano in vantaggio con un tocco sotto rete di Coman lasciato “solo” sul secondo palo. Dopo la rete dello svantaggio il PSG ha provato a rimediare ma senza successo. Per il Bayern si tratta dalla sesta Champions League della sua storia. Raggiunto il Liverpool – vincitore della passata edizione – nella speciale classifica delle squadre più vincenti nella massima competizione europea.

Tabellino

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (80′ Kurzawa); Paredes (65′ Verratti), Marquinhos, Herrera (72′ Draxler); Di Maria (80′ Choupo-Moting), Mbappé, Neymar.

All. Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (25′ Sule), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara (86′ Tolisso); Gnabry (68′ Coutinho), Müller, Coman (68′ Perisic); Lewandowski.

All. Flick

Ammoniti: Davies (BM), Gnabry (BM), Paredes (P), Sule (BM), Neymar (P), Thiago Silva (P), Kurzawa (P)

Lo stadio della finale

A causa dell’emergenza Coronavirus, lo scorso 17 giugno 2020, la Uefa ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League 2019-2020. Invece di Istanbul (Turchia), si è optato per Lisbona (Portogallo). Il tutto, ovviamente, a porte chiuse. L’impianto prescelto è stato lo Stadio da Luz di Lisbona che ha ospitato l’ultimo atto della massima competizione europea per club per la seconda volta dopo la finale del 2014. Inaugurato nel 2003, in sostituzione del vecchio impianto, oltre ad ospitare le partite del Benfica è stato teatro di alcuni incontri di Euro 2004, tra cui la finale tra Portogallo e Grecia. Il precedente stadio del Benfica fu demolito e fu sostituito da un nuovo impianto di 66,147 posti. L’architetto Damon Lavelle progettò uno stadio che usasse il più possibile la luce naturale. La UEFA classifica il da Luz tra gli stadi “Elite”, riconoscimento che consente allo stadio di ospitare le finali delle coppe europee.

Nome: Stadio da Luz (Estadio do Sport Lisboa e Benfica)

Inaugurazione: 25 ottobre 2003

Prima partita: Benfica-Nacional Montevideo 2-1

Capienza: 64,642 posti

Indirizzo: Av. General Norton De Matos 1500, Lisbona

Architetto: Damon Lavelle

