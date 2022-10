Qualificazioni Europei 2024: l’Italia nel girone con Inghilterra, Macedonia del Nord, Ucraina e Malta

Sorteggi qualificazioni Europei 2024: il girone dell’Italia

L’Italia è stata inserita nel girone C valido per le qualificazioni agli Europei di calcio del 2024 insieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Gli azzurri, che sono in campioni in carica, affronteranno dunque di nuovo la compagine inglese, che è stata proprio l’avversaria che l’Italia ha battuto nella finale di Wembley, che ha consegnato il secondo titolo continentale di calcio della storia al nostro Paese.

La compagine di Mancini, inoltre, si ritroverà ad affrontare anche la Macedonia del Nord, con la quale ha perso lo spareggio valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, dove gli azzurri saranno per l’appunto assenti.

In generale si tratta di un girone piuttosto duro per gli azzurri. Le prime partite sono in programma dal 23 al 25 marzo del 2023.

A qualificarsi agli Europei, che si disputeranno in Germania, la cui nazionale approda di diritto alla fase finale della competizione, saranno le prime due dei 10 gironi. Gli ultimi tre posti saranno assegnati attraverso i playoff a cui parteciperanno le dodici squadre che hanno vinto i rispettivi gruppi di Nations League.