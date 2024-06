Euro 2024, quali partite vanno in onda sulla Rai: i match in chiaro (gratis)

Quali saranno le partite di Euro 2024 che saranno visibili in chiaro (gratis) sui canali Rai? I tifosi italiani non potranno vedere gratuitamente tutte le partite degli Europei di calcio in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La Rai infatti trasmetterà 31 match sui 51 in programma (solo Sky Sport trasmetterà tutte le partite). Tra questi ovviamente tutti i match dell’Italia di Luciano Spalletti. Ma vediamo insieme quali partite di Euro 2024 andranno in onda sulla Rai. Ecco il calendario/canale completo:

FASE A GIRONI

14 giugno Germania-Scozia ore 21.00 – Rai 1

15 giugno Spagna-Croazia ore 18.00 – Rai 2

15 giugno Italia-Albania ore 21.00 – Rai 1

16 giugno Serbia-Inghilterra ore 21.00 – Rai 1

17 giugno Belgio-Slovacchia ore 18.00 – Rai 2

17 giugno Austria-Francia ore 21.00 – Rai 1

18 giugno Portogallo-Repubblica Ceca ore 21.00 – Rai 1

19 giugno Germania-Ungheria ore 18.00 – Rai 2

19 giugno Scozia-Svizzera ore 21.00 – Rai 1

20 giugno Danimarca-Inghilterra ore 18.00 – Rai 2

20 giugno Spagna-Italia ore 21.00 – Rai 1

21 giugno Olanda-Francia ore 21.00 – Rai 1

22 giugno Turchia-Portogallo ore 18.00 – Rai 2

22 giugno Belgio-Romania ore 21.00 – Rai 1

23 giugno Svizzera-Germania ore 21.00 – Rai 1

24 giugno Croazia-Italia ore 21.00 – Rai 1

25 giugno Olanda-Austria ore 18.00 – Rai 2

25 giugno Inghilterra-Slovenia ore 21.00 – Rai 1

26 giugno Ucraina-Belgio ore 18.00 – Rai 2

26 giugno Georgia-Portogallo ore 21.00 – Rai 1

FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Abbiamo visto quali partite trasmette la Rai della fase a gironi di Euro 2024, ma per l’eliminazione diretta? Eccole:

29 giugno Ottavi di finale (37) 1A-2C ore 21.00 – Rai 1

30 giugno Ottavi di finale (39) 1B-3A/D/E/F ore 21.00 – Rai 1

1 luglio Ottavi di finale (41) 1F-3A/B/C ore 21.00 – Rai 1

2 luglio Ottavi di finale (44) 1D-2F ore 21.00 – Rai 1

5 luglio Quarti di finale (45) V39-V37 ore 18.00- Rai 2

5 luglio Quarti di finale (46) V41-V42 ore 21.00 – Rai 1

6 luglio Quarti di finale (48) V40-V38 ore 18.00 – Rai 2

6 luglio Quarti di finale (47) V43-V44 ore 21.00 – Rai 1

9 luglio Semifinali (49) V45-V46 ore 21.00 – Rai 1

10 luglio Semifinali (50) V47-V48 ore 21.00 – Rai 1

14 luglio Finalissima V49-V50 ore 21.00 – Rai 1

Streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le partite di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).