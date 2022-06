Magra figura per l’Italia che in Nations League ha perso sonoramente per 5-2 contro la Germania. Una sconfitta figlia anche di evidenti errori difensivi. Netta in occasione del 5-0 di Werner la gaffe di Donnarumma, che con un passaggio sbagliato ha di fatto regalata l’ennesima rete dei tedeschi. Eppure il portiere azzurro non è nuovo ad errori del genere. Come dimenticare quello su Benzema in occasione degli ottavi di Champions tra Psg e Real Madrid, poi costato l’eliminazione dei francesi.

Ieri il capitano azzurro è apparso parecchio nervoso nel corso dell’intervista a fine match con la bordocampista della Rai Tiziana Alla. La giornalista ha chiesto conto al portiere ex Milan delle sue papere, ma Donnarumma non l’ha presa benissimo: “Quello che colpisce – ha detto la giornalista – ma non voglio infierire con questo, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di errore quest’anno”.

“Ma quando mi è capitato?”, ha risposto piccato il portiere. “Col Real Madrid? Col fallo? Ma per favore. Se ti riferisci a quell’episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma. Se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamola. Stasera faccio un discorso di squadra. Abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole. Sul 4-0 è vero, potevo buttarla via. Ora ci guarderemo in faccia e analizzeremo le cause. Se poi vuoi dare la colpa a me per l’errore, dammela pure – ha detto furioso il portiere – sono il capitano, mi prendo le mie colpe, ma vado avanti a testa alta, come ho sempre fatto”.

Fossi stata la giornalista gli avrei sparato in faccia la compilation di errori della stagione 2021/22 così magari il signorino si fa un bagno di umiltà e impara qualcosa#Donnarumma

pic.twitter.com/tqe8wHwHwh — Lucy in campo⚽// Cinefila (@LucyMazza01) June 14, 2022

“Questa sera è andato tutto male, mi spiace soprattutto per i tifosi che non si meritano partite del genere. Ne faccio un discorso di squadra, abbiamo commesso diversi errori, così non va bene. Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Stasera non ci sono scuse”, ha aggiunto il giocatore del Psg. Il video in poco tempo è diventato virale sui social. A quel punto la giornalista ha provato a riportare la calma: “Ho parlato solo di imparare dagli errori del passato, non volevo insinuare nulla”. “Ti ripeto, quello era fallo, ma va bene così”, ha ribadito Gigio, lasciando la postazione visibilmente contrariato.

Una brutta figura insomma per il giovane capitano della Nazionale di Mancini, che ha risposto in maniera arrogante ad una domanda assolutamente lecita. D’altronde non è la prima volta che il portiere ha momenti del genere. Pochi giorni fa, a Wolverhampton, aveva risposto a un tifoso che si era mimetizzato fra gli altri per insultarlo. Riuscirà davvero, come ripetuto più volte in diretta tv, a imparare dai propri errori? Intanto dopo la lite sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati alla giornalista Rai da diversi colleghi. Su tutti il telecronista Sandro Piccinini, al quale Tiziana Alla ha risposto: “Le domande bisogna farle”.