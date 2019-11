Dino Zoff: “Ottima Nazionale, ma il 9-1 con l’Armenia non mi è piaciuto”

L’ex capitano dell’Italia campione del mondo 1982 ed ex ct azzurro, Dino Zoff, ha commentato il cammino della squadra di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro 2020 ai microfoni di Rai Radio1 Sport conclusosi ieri con il 9-1 contro l’Armenia.

“La nazionale sta andando alla grande, Mancini è stato bravissimo – ha detto -. L’unica cosa che non mi è piaciuta, io sono uno sportivo quindi la vedo da vecchio, insomma il risultato non mi piace: mi dà la sensazione di umiliare troppo l’avversario”.

“La nazionale ha creato entusiasmo, un bel gioco. Una buona nazionale non deve avere paura di tanti in Europa e credo che se la possa giocare con tutti. Tutti quelli andati in campo sono stati all’altezza – ha concluso Zoff -. Mancini è stato bravo e adesso ha la difficoltà, ma per gli allenatori è meglio avere questo genere di difficoltà”.

