De Rossi sarà l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione

Sembrava scontato, dopo le ottime prestazioni di queste settimane, adesso è ufficiale. Daniele De Rossi sarà l’allenatore della Roma anche in futuro. “Dopo l’incontro di ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire il ruolo di head coach dell’AS Roma dopo questa stagione e per il prossimo futuro”. L’annuncio arriva con una nota ufficiale del club firmata Dan e Ryan Friedkin.

“Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha raccontato la sua storia – proseguono i Friedkin -. Daniele guida con rispetto e coraggio, mentre la sua forza e la sua profonda fiducia nel club sono davvero allineate con i valori della Roma, la città e i tifosi senza pari. Continueremo a lavorare insieme il più duramente possibile per offrire un futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!”.