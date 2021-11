Dazn, stop alla doppia utenza per ogni abbonamento da dicembre

Dal mese di dicembre non sarà più possibile vedere contemporaneamente lo stesso contenuto su Dazn. Secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, la piattaforma che detiene anche i diritti della Serie A fino al 2024 avrebbe deciso di mettere in soffitta questa possibilità (chiamata: concurrency) per i propri abbonati che, ad oggi, possono assistere ai vari eventi live in contemporanea su due dispositivi distanti. La piattaforma, per ora, non ha voluto né confermare né smentire la notizia. Ma secondo quanto risulta al quotidiano sarebbero in partenza le comunicazioni agli abbonati che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni. In questo modo, l’avvio delle comunicazioni in questi giorni porterà dunque la novità a regime a partire da metà dicembre, mettendo la parola fine a una possibilità, la “doppia utenza contemporanea” che per gli abbonati Dazn era finora prevista al punto 8.3 delle condizioni di utilizzo.

Ma perché questa decisione da parte di Dazn? La mossa sarebbe nell’interesse della Lega Serie A e dei presidenti dei club, perché in questo modo si andrebbe a colpire l’utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn e si arresterebbe un fenomeno che, nei fatti, riduce il valore dei diritti. Dall’altra parte, andando avanti con la stagione, in casa Dazn si sarebbe capito che è necessario provare a dare una sferzata alla campagna abbonamenti…