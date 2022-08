Dazn, rimborso raddoppiato e automatico per gli abbonati

Gli abbonati a Dazn che non hanno visto le partite di Serie A durante il blackout dello scorso 14 agosto riceveranno un rimborso doppio rispetto a quanto spetterebbe loro. Se le regole del Garante delle Comunicazioni (l’AgCom) prevedono un ristoro pari a un quarto del canone mensile, stavolta invece la somma restituita sarà doppia. Chi ha un abbonamento base da 29,99 euro, incasserà 14,98 euro. Chi invece ha un abbonamento premium da 39,9 euro, ne riceverà 19,99. Dazn ha dunque accettato l’invito della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che in un incontro di questo pomeriggio ha caldeggiato una restituzione maggiorata, pari appunto al 50 percento del canone. I soldi arriveranno entro 15 giorni, in modo automatico e senza bisogno di avanzare richieste o spedire moduli, dunque nella forma semplificate che proprio AgCom ha richiesto.