Daniel Osvaldo: “Sono depresso, dipendo da droghe e alcol e vivo chiuso in casa”

La depressione e le dipendenze. Con un lungo sfogo sui social, Daniel Osvaldo racconta il drammatico momento che sta vivendo. L’ex calciatore argentino, 38 anni, ha raccontato con la voce rotta dal pianto: “Devo fare alcune confessioni sulla mia vita. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento, ne sento la necessità. Da tempo lotto contro la depressione che mi ha portato alla dipendenza da alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Voglio raccontare e condividere con voi: sto facendo un trattamento psichiatrico, prendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione”.

“Ma non riesco ad uscirne. Vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi alzo dal letto, non esco dalla mia camera, non mangio. Sono caduto in dipendenze molto brutte che hanno solo peggiorato la mia depressione, mi fa soffrire non aver voglia di condividere ciò che mi accade con la mia famiglia, i miei figli (ne ha avuti quattro con tre donne diverse, ndr). In passato sono stato un calciatore d’élite, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco”, ha aggiunto l’ex attaccante di Lecce, Bologna, Roma, Fiorentina, Juventus e Inter.

“Vi racconto tutto questo perché credo che l’unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando. Da soli non se ne esce, può succedere a chiunque. Mi costa molto aprirmi, mi costa molto uscire dalla realtà che genera la mia testa, che non è reale. Per me è difficile distinguere la verità da ciò che la ma psiche inventa”, ha aggiunto Osvaldo su Instagram. “Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli. Sento che se tutti sanno cosa mi sta accadendo: non posso scappare, devo trovare una soluzione”.

Osvaldo ha poi chiesto perdono a Daniela Ballester, la giornalista con cui ha da poco chiuso una relazione, accusandola di averlo tradito: “Mi scuso con Daniela e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire. Su di lei ho detto solo bugie. Parole che ho pronunciato in uno stato di rabbia e di cecità. E mi dispiace molto perché le hanno portato problemi nel lavoro e nella vita”.