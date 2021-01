Crotone Roma streaming e diretta tv: dove vederla

Mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15 Crotone e Roma scendono in campo allo stadio Ezio Scida, partita valida per la 16esima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l’emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. Dove sarà possibile vedere Crotone Roma in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio:

In tv

La partita di Serie A tra Crotone e Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Crotone Roma è in programma per le ore 15 di mercoledì 6 gennaio 2021.

Crotone Roma streaming live

Non solo tv. In live streaming la partita di Serie A sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato. La partita sarà, come sempre, raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1. Insomma, perdersi il match sarà veramente complicato…

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Ricapitolando:

Gara: Crotone-Roma

Competizione: Serie A

Dove: stadio Ezio Scida, Crotone

Quando: mercoledì 6 gennaio 2021

Orario: 15

Tv: Sky Sport

Streaming: SkyGo

Siete pronti a godervi Crotone Roma in diretta tv e live streaming?

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2020-2021

TUTTE LE NOTIZIE DI SPORT SU TPI

Potrebbero interessarti Roma Sampdoria streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Benevento Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Cagliari Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A