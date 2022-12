Cristiano Ronaldo, Georgina e la sorella contro il ct del Portogallo: “Hai ucciso un uomo e una nazione”

Ieri Cristiano Ronaldo ha giocato l’ultima partita della sua carriera in un mondiale. La sconfitta del suo Portogallo contro il Marocco ha infatti segnato un momento storico per il campione portoghese che ha lasciato il campo in lacrime, disperato. Poche ore dopo l’eliminazione, con le immagini di Cr7 che piange che facevano il giro del mondo, la sorella dell’ex attaccante della Juventus ha duramente attaccato il ct portoghese Fernando Santos.

“Hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione” con tanto di hashtag #fernandosantosou, il tweet di Elma Aveiro, sorella del calciatore che ora dovrebbe chiudere la carriera in Arabia Saudita. In particolare la donna accuserebbe il ct di aver escluso dai titolari Ronaldo e Cancelo nonché l’ingresso tardivo di Rafael Leao.

Sulla vicenda è intervenuta anche la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina: “Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell’amico per il quale hai tante parole di ammirazione e tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l’arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa”.