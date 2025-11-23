Icona app
Home » Sport
Sport

Cremonese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Cremonese Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

CREMONESE ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 23 novembre 2025, alle ore 15 Cremonese e Roma scendono in campo allo stadio di Cremona, partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Cremonese e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Cremonese Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 23 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Cremonese Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca